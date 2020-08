Deniz Almas vom VfL Wolfsburg wird deutscher Meister über 100 Meter

Was für ein Triumph, was für ein Jahr für Deniz Almas (23) vom VfL Wolfsburg! Er wurde am Samstag Abend in Braunschweig beeindruckender deutscher Meister über 100 Meter. Mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg in exzellenten 10,09 Sekunden auf einer eigentlich als langsam geltenden, weil noch neuen und weichen Bahn, sicherte sich der Sprintern seinen ersten Freilufttitel. Zweiter wurde Joshua Hartmann (ASV Köln/10,23 Sec), übrigens auch Zweiter der Jahersbestenliste hinter Almas, der mit der Siegerzeit seinen Saisonbestleistung annähernd egalisierte. Dritter wurde Julian Reus (LAC Erfurt/10,26).

Almas deutscher Meister: Das Video des Siegerlaufs

Almas ist damit deutscher Sprint-Doppelmeister. denn im Februar hatte er sich bereits den Sprinttitel in der Halle gesichert. Damals in seiner Wahlheimat Leipzig (dort studiert und trainiert der gebürtige Calwer) war er noch Außenseiter gewesen. Und die deutsche Nummer 1, Julian Reus, war in einer Nervenschlacht mit mehreren Fehlstarts disqualifiziert worden. Seine Zeit von 6,60 war allerdings schon vielversprechend. Und in Braunschweig war Almaz nun Favorit gewesen. Vor einer Woche hatte er in Weinheim seine eigene Bestzeit auf sensationelle 10,08 geschraubt. Er reiste also mit deutscher Jahresbestzeit (fünftbeste je in Deutschland gelaufene Zeit über 100 Meter) nach Braunschweig an.

Der Sprinter war nach dem Triumph sichtbar überglücklich, meinte: "Mit der Zeit von Weinheim hatte ich mir schon sehr große Chancen ausgerechnet. Ich habe es gehofft. Aber am Ende des Tages muss man es auch machen. Und...hab' ich gemacht." Eine Wachablösung bahnt sich an. Sein Fazit: "Die Jungen machen Druck." Hartmann ist noch ein paar Tage jünger als Almas. Der entthronte Titelträger Michael Pohl und der deutsche Rekordhalter (10,01) Reus sind zehn Jahre älter. Für den VfL war es der erste nationale Titel seit 1994 (Kugelstoßerin Stephanie Storp).

Die Bedingungen am Samstag in Braunschweig: brutal. Selbst am Abend, als die Sprinter in den letzten Wettbewerben auf die Bahn gingen, herrschten im Eintracht-Stadion immer noch gut 37 Grad. Es war eine drückende Hitze. Allerdings: Für Sprinter ist die Hitze kein Problem, sofern sie nicht Stunden drin verbringen müssen. Für die Muskulatur ist es top. Sprinter mögens's heiß. Im Halbfinale war Almas eine gewisse Anspannung anzumerken gewesen. Die Frage war: kann er seine ganzen Möglichkeiten erneut abrufen? Das galt als schwierig binnen nur einer Woche nach einer solchen euphorisierenden Leistung wie in Weinheim und nach der Leistungsexplosion in dieser Saison. Um zwei Zehntel (von 10,28) hat sich Almas seit dem vergangenen Sommer verbessert. War noch Sprit im Tank für den Jahreshöhepunkt? Keine Frage. Da war noch was drin.

Im Halbfinale hatte Almas - nicht unerwartet - die Nerven. Trotz eines Fehlstarts (Noel Fiener/TV Wattenscheid) gewann der VfLer seinen Vorlauf locker, konnte austrudeln lassen und hatte dennoch starke 10,28 sec auf der Uhr. Damit ging er als Schnellster ins Finale. Schnell waren aber auch alle anderen Mitfavoriten gewesen. Joshua Hartmann (10,30 sec/ ASV Köln), Zweitschnellster in dieser Saison mit 10,14 Sekunden, Reus in 10,30 sec und Michael Pohl (Sprintteam Wetzar) sowie Philipp Trutenat (TV Wattenscheid) in je 10,34 sec. "Das sah gut aus bei Deniz, aber Hartmann ist gefährlich", sagte VfL-Coach Werner Morawietz, der vor Ort zuschaute. Die Halbfinals versprachen ein prickelndes Finale...