Deniz Aytekin erklärt nicht bestandenen DFB-Test: "Kann nicht auf Knopfdruck funktionieren"

Zunächst hatte der DFB von "Zufreidenheit bei den Unparteiischen" gesprochen und lediglich erwähnt, es habe drei Verletzungen bei dem Test gegeben. Doch ein Bericht der Bild deckte anschließend auf, dass Aytekin ebenso wie seine FIFA-Schiedsrichter-Kollegen Tobias Welz und Marco Fritz wegen nicht erfolgreich absolvierter Lauftests am 8. August in die Nachprüfung gehen müssen. Dies hatte der DFB erst daraufhin bestätigt.

Aytekin: "Kann nur schmunzeln"

Auch DFB-Schiedsrichter-Boss Lutz-Michael Fröhlich äußerte sich am Donnerstag dazu. " Deniz Aytekin hat beim Leistungstest leichte Probleme in der Oberschenkelmuskulatur bemerkt und diesen daraufhin beendet, um eine schlimmere Verletzung zu vermeiden“ , sagte Fröhlich.

Videokeller statt Stadion?

Da erst am 8. August die Nachprüfung ansteht, könnte es mit einem Einsatz von Aytekin am 1. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison schwierig werden. Das gleiche gilt für die durchgefallenen Fritz und Welz sowie die wegen einer Verletzung nicht angetretenen Bibiana Steinhaus, Manuel Gräfe, Benjamin Brand und Sören Storks.

Entschieden ist aber noch nichts: Sollten die Referees die Nachprüfung erfolgreich absolvieren, ist ein Einsatz noch möglich, obwohl sie eigentlich vorerst in unteren Ligen pfeifen müssten. Nach Angaben eines DFB-Sprechers wäre es jedpch kein Problem für einen Unparteiischen, direkt in die 1. Liga einzusteigen. Möglich wäre auch, dass Aytekin und Co. zunächst im Videokeller in Köln als Videoschiedsrichter eingesetzt werden.