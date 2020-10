Luft nach oben: So lief der Start des Ex-Havelsers Deniz Undav in Belgien

Auf sagenhafte 30 Scorerpunkte brachte es Deniz Undav letzte Saison in der Dritten Liga. Am Ende lag der damalige Mittelstürmer des SV Meppen mit seinen 17 Toren und 13 Vorlagen auf Platz zwei der Scorer-Wertung, lediglich der punktgleiche Kwasi Okyere Wriedt (Bayern München II) platzierte sich mit 24 Treffern und sechs Assists vor dem früheren Havelser.

Das weckte natürlich Begehrlichkeiten. Einige Fans von Hannover 96 hätten den Angreifer – trotz seiner Vergangenheit bei Eintracht Braunschweig – durchaus gerne an der Leine gesehen. Der 24-Jährige wechselte allerdings zu Royale Union Saint-Gilloise in die zweite belgische Liga, wo er unter anderem Teamgefährte des einstigen Hannoveraners Sébastien Pocognoli wurde.

Bei dem noch bis Mai 2020 von Thomas Christiansen – zwischen 2003 und 2006 Stürmer bei 96 und jetzt Nationalcoach Panamas – trainierten Klub verlief der Start von Deniz Undav allerdings durchwachsen. "Ich will mindestens 15 Tore schießen", hatte der Stürmer im Gespräch mit der Brüsseler Zeitung La Capitale zum Saisonstart selbstbewusst bekannt gegeben. Das gelang bislang allerdings eher weniger gut. Denn nach sieben Ligaspielen steht Union Saint-Gilloise zwar momentan auf dem zweiten Platz – der Neuzugang aus Deutschland traf dabei allerdings nicht ein einziges Mal.

Erstes Tor im Pokal

Immerhin: Im Pokalspiel gegen den KSK Heist machte Undav sein Premierentor für Union. Und das war ein durchaus wichtiges. Denn bis kurz vor Schluss führte Union gegen das klassentiefere Team aus Heist-op-den-Berg lediglich mit 1:0. Der Undav-Treffer zum 2:0 in der 82. Minute sorgte für eine Vorentscheidung – letztlich endete die Partie sogar 4:0.

"Das nimmt ein wenig Druck weg", sagte Undav, als er später auf den Treffer angesprochen wurde. Er habe die Latte für sich selbst sehr hoch gelegt und dann doch zunächst Schwierigkeiten gehabt, sich in Belgien einzugewöhnen. Das Tor scheint jedenfalls tatsächlich eine befreiende Wirkung zu haben: Im Ligaspiel nach dem Pokalerfolg konnte Undav zumindest seinen Kollegen Dante Vanzeir vor dessen 2:0 gegen Lierse Kempenzonen in Szene setzen: Der erste Scorerpunkt in der "Proximus League". Für das bemerkenswerte Ergebnis der Vorsaison fehlen also nur noch 29 …

sö