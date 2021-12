Mit denkwürdiger Gala in Halbzeit eins: Freiburg demontiert Gladbach und bleibt in der Spitzengruppe

Was für eine Leistung des SC Freiburg: Die Mannschaft aus dem Breisgau hat sich am Sonntagabend dank einer famosen ersten Halbzeit den siebten Liga-Sieg gesichert und Borussia Mönchengladbach mit 6:0 (6:0) geschlagen. Maximilian Eggestein eröffnete bereits nach zwei Minuten den Torreigen. Kevin Schade (5.), Philipp Lienhart (12.), Nicolas Höfler (19.), Lucas Höler (25.) und Nico Schlotterbeck (37.) sorgten noch in Halbzeit eins für eindeutige Verhältnisse gegen desolat auftretende Hausherren, die bis zum Ende keine Antwort mehr fanden. Freiburg setzt sich durch den Dreier nach zuletzt drei Bundesliga-Niederlagen in Serie als Vierter im oberen Drittel des Tableaus fest. Gladbach fällt auf Rang 13 zurück und musste nach dem 1:4 im rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln den nächsten Nackenschlag hinnehmen. Anzeige

Borussia Mönchengladbachs Chefcoach Adi Hütter reagierte mit zwei Wechseln in der Startelf auf die Pleite in Köln am vergangenen Wochenende. Stefan Lainer und Marcus Thuram rückten für Patrick Herrmann und Kapitän Lars Stindl in die Anfangsformation. Sowohl Lainer als auch Thuram hatten sich am 21. August beim 0:4 bei Bayer Leverkusen verletzt und damals auch zum zuvor letzten Mal in dieser Saison in der Gladbacher Startelf gestanden. Bei den Freiburgern, die zuletzt dreimal in Serie verloren hatten, gab es nur einen Wechsel. Anstelle von Woo-Yeong Jeong setzte Trainer Christian Streich auf Ermedin Demirovic. Für den Bosnier war es der erste Starteinsatz in der Bundesliga in dieser Saison.

Und dieser begann sowohl für den Saison-Debütanten als auch für die gesamte Freiburger Mannschaft nach Maß. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, da zappelte der Ball zum ersten Mal im Netz der Gladbacher. Schade assistierte für Eggestein, der im Zentrum zu viel Zeit hatte und zur frühen Führung einschoss (2.). Der Treffer hinterließ Wirkung beim Gastgeber – und Freiburg zeigte sich in gnadenloser Torlaune. Nur drei Minuten nach der Führung nickte Schade eine Flanke von Christian Günter zum 2:0 ein (5.). Es war das erste Bundesliga-Tor für den U21-Nationalspieler. Und das Gladbach-Debakel in Durchgang eins nahm weiter seinen Lauf. Lienhart (12.), Höfler und Höler per Kopf (19., 25.) sowie Schlotterbeck (37.) schenkten der Borussia noch vor der Pause ein halbes Dutzend ein.

Nach dem Seitenwechsel schaltete Freiburg gleich mehrere Gänge zurück, Gladbach betrieb Schadensbegrenzung und hielt den Ball über weite Teile der Restpartie vom eigenen Tor weg. In der Offensive fehlte trotz der Einwechslungen von Breel Embolo, Patrick Herrmann und Stindl aber die letzte Überzeugung. Am Ausgang der Partie gab es bis zum Schluss keinen Zweifel mehr. So blieb das 6:0 durch Schlotterbeck in Halbzeit eins der Schlusspunkt eines denkwürdigen Abends für beide Mannschaften.

Die Gala in den ersten 45 Minuten war indes historisch: Die Freiburger schossen nach Angaben des Statistik-Dienstleisters Opta als erstes Team der Liga-Geschichte in einem Auswärtsspiel fünf Tore innerhalb der ersten 25 Minuten. Zugleich war das 6:0 der Breisgauer nach 45 Minuten die höchste Halbzeitführung eines Teams seit dem 29. April 1978 - damals führte Mönchengladbach im Fernduell um die deutsche Meisterschaft gegen den 1. FC Köln selbst zur Pause mit 6:0 zu Hause gegen Borussia Dortmund (Endstand 12:0).