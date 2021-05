Ex-Profi Dennis Aogo erhebt Rassismus-Vorwurf gegen Jens Lehmann: "Dein Ernst?"

Der ehemalige Bundesliga -Profi und zwölffache Nationalspieler reagierte auf die Nachricht über seinen Instagram-Kanal. Aogo kommentierte seinen Post mit "WOW dein Ernst @jenslehmannofficial Die Nachricht war wohl nicht an mich gedacht!!!" Kurz nach Mitternacht hatte der heutige Sky-Experte die Nachricht veröffentlicht - eine Reaktion von Lehmann gab es darauf bis dato noch nicht.

Dennis Aogo veröffentlichte einen privaten Chat-Verlauf mit Jens Lehmann in seiner Instagram-Story. Und sorgt damit für Aufsehen. Das Aufsichtsrat-Mitglied von Hertha BSC schickte dem Sky -Experten nach Angaben von Aogo eine Nachricht via WhatsApp. Der Screenshot zeigt eine angebliche Mitteilung von Lehmann: "Ist Dennis eigentlich euer quotenschwarzer?" soll der frühere Bundesliga-Torhüter geschrieben haben.

Aogo als Experte bei CL-Halbfinale

Aogo gehört dem Sky-Team seit seinem Karriere-Ende im August vergangenen Jahres an und weilte am Dienstagabend als Experte für das Champions-League-Halbfinalrückspiel zwischen Manchester City und Paris Saint-Germain (2:0) im TV-Studio in München. Auch Lehmann arbeitete vor seiner Aufgabe als Aufsichtsrat-Mitglied des Hauptstadt-Klubs für den Pay-TV-Sender.