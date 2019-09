Dennis Aogo in Hannover: Neuzugang schon in der 96-Geschäftsstelle

Um 10:52 Uhr ging Dennis Aogo am Dienstagvormittag mit 96-Kaderplaner Alexander Klitzpera in die Geschäftstelle, um den Wechsel perfekt zu machen. Allerdings muss der Mittelfeldspieler erst noch den Medizincheck absolvieren, bevor der Deal endgültig perfekt ist.

Auch der zweite Neue, den 96 am Dienstag offiziell verkünden will, ist nach SPORTBUZZER-Infos bereits in Hannover: Marc Stendera. Er hatte seinen noch bis 2020 laufenden Vertrag bei Eintracht Frankfurt am Montag aufgelöst und kann daher ablösefrei zu 96 kommen.

Stendera gilt als Kandidat für die Achter-Position, der durchaus auch torgefährlich ist.