Dem am Saisonende ablösefreien Ex-Nationalspieler Dennis Aogo liegt nach SPORTBUZZER-Informationen ein Angebot aus der Chinese Super League vor. "Es gibt immer mal Anfragen, gerade wenn man im Sommer vertragslos ist. Aber unser primäres Ziel ist, in Deutschland zu bleiben, am liebsten natürlich beim VfB. Ich bin auf jeden Fall sicher, noch zwei, drei Jahre auf hohem Niveau meine Leistung bringen zu können", sagte der 32-Jährige vom VfB Stuttgart dem SPORTBUZZER. Neben der Offerte aus China sollen auch englischen Klubs um den Defensivallrounder werben.

Aogos Vertrag in Stuttgart läuft im Sommer aus, die Gespräche über eine mögliche Verlängerung liegen aufgrund der ungeklärten sportlichen Situation der Schwaben aktuell auf Eis. Der VfB rangiert in der Bundesliga derzeit auf dem Relegationsplatz, verschaffte sich durch das 5:1 im Kellerduell am vergangenen Wochenende gegen Hannover 96 aber ein wenig Luft im kampf um den Klassenerhalt.

Aogo schon bei Schalke, dem HSV und in Freiburg

Aogo war im Sommer 2017 von Schalke 04 zum VfB Stuttgart gekommen und absolvierte in der laufenden Saison zehn Bundesliga-Einsätze. In den vergangenen Wochen war er immer wieder von Verletzungen geplagt worden. Vor seiner Zeit in Schalke und Stuttgart spielte Aogo für den Hamburger SV und den SC Freiburg.

Die Neuzugänge des VfB Stuttgart 2018/19 Nicolas Gonzalez und Pablo Maffeo gehörten zu den Großinvestitionen des VfB Stuttgart in der Saison 2018/19. Wie kauften die Schwaben ein? Der Überblick. ©

Anzeige

ANZEIGE: 50% auf 6-teiliges Trainingsset! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.