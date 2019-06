Kein neuer Vertrag! Dennis Aogo verlässt den VfB Stuttgart

Die sportliche Ära von Dennis Aogo beim VfB Stuttgart geht schon nach zwei Jahren zu Ende. Wie der VfB am Dienstag bestätigte, erhält der 32-Jährige beim Bundesliga-Absteiger keinen neuen Vertrag mehr.

"Ich habe mich beim VfB und in Stuttgart sehr wohl gefühlt. Mein Dank gilt den Sport-Verantwortlichen und insbesondere auch dem Team hinter dem Team sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Vereins, denen ich natürlich die sofortige Rückkehr in die Bundesliga wünsche. Ich freue mich nun auf die neue Herausforderung, die kommen wird", wird Aogo in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.