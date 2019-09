Dennis Aogo wechselt zu Hannover 96: Das ist Eure Meinung zu dem Neuzugang!

Nur die Wenigsten (22,2 Prozent) glauben, dass Hannover 96 einen Spielertypen wie Aogo nicht braucht. Rund 38 Prozent sind sich hingegen sicher, dass die Erfahrung und Flexibilität des 32-Jährigen dem Team von Mirko Slomka in jedem Fall helfen wird. Die knappe Mehrheit steht der Verpflichtung derweil eher nüchtern gegenüber. 40 Prozent meinen, dass es nicht schaden könnte, einen solchen Spieler für "umsonst" zu verpflichten.

Pünktlich zum Ende des Transferfensters hat Hannover 96 noch einmal zugeschlagen und mit Dennis Aogo einen namenhaften Neuzugang verpflichtet. Der zuletzt vertragslose Spieler hat am Dienstag für ein Jahr bei den "Roten" unterschrieben.

Kann Stendera 96 helfen?

Dennis Aogo war allerdings nicht der einzige Neuzugang, den der Zweitligist am Dienstag zu vermelden hatten. Auch Marc Stendera, zuletzt für Eintracht Frankfurt am Ball, soll das Team von Mirko Slomka zukünftig verstärken. Doch was meint ihr? Kann der Mittelfeldmann 96 wirklich wieder nach vorne bringen? Stimmt jetzt ab!