"Krass sportwidriges Verhalten": DFB-Sportgericht sperrt Saarbrücken-Profi Erdmann für acht Wochen

Dennis Erdmann von Drittligist 1. FC Saarbrücken ist vom DFB-Sportgericht "wegen krass sportwidrigen Verhaltens" für acht Wochen gesperrt worden. Zudem muss der Abwehrspieler, dem rassistische Äußerungen während der Partie gegen den 1. FC Magdeburg am 25. August vorgeworfen wurden, eine Geldstrafe von 3000 Euro zahlen. Das bestätigte der Verband am Montag. Das Gremium sah es als erwiesen an, dass die Vorwürfe gegen den Verteidiger der Wahrheit entsprechen. Erdmann selbst hatte dies stets bestritten.

