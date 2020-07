Der Macher vom Deister: Was macht eigentlich Dennis Melching, früherer Manager der HF Springe?

Es ist gerade einmal etwas mehr als vier Jahre her, dass die Handballfreunde Springe in der 2. Bundesliga auf Torejagd gegangen sind. Hinter der TSV Hannover-Burgdorf waren die Deisterstädter die Nummer zwei in der Region Hannover. Durch die Abmeldung vom Spielbetrieb im Sommer 2018 und die Auflösung der Mannschaft ist es gefühlt aber schon länger her, dass die HF die Schlagzeilen bestimmt haben. "Eigentlich war die 3. Liga schon zu hoch" Einer der großen Namen dieser Zeit war Dennis Melching, der in Springe vom Spieler zum Manager und Geschäftsführer wurde. Mittlerweile nimmt er aber nur noch die Beobachterrolle im Handballgeschehen ein. „Eigentlich war die 3. Liga für die Möglichkeiten in Springe schon zu hoch“, sagt der 41-Jährige, der nach seinen Anfängen beim TuS Empelde und der HSG Wennigsen/Gehrden als B-Jugend-Spieler zu den Springern gestoßen war, die damals noch Sportfreunde hießen. Nach einem halbjährigen Intermezzo beim Bundesligisten SG Hameln in der Saison 2001/2002 kehrte er an den Deister zurück und beendete nach dem ersten Regionalligajahr 2010 seine aktive Karriere.

„Bei uns hatte sich keiner so recht bereit erklärt, sich dem Herrenbereich anzunehmen“, erklärt Melching, wie er in die Position des Sportlichen Leiters gerutscht war. Nachdem sich der Verein zuvor viele Jahre in den Niederungen der Oberliga gequält hatte, sagte er dem Vorstand, dass es an der Zeit sei, die Dinge richtig zu machen. Der Macher Melching war geboren. Nun steht seine Firma im Vordergrund Und ein Macher ist er bis heute geblieben. „Nach dem Ende der Handballfreunde konnte ich mich wieder intensiver um meine Firma kümmern, die über viele Jahre hinten an stand“, sagt der Hüne, der 1,94 Meter misst Melchings Unternehmen, das in Sarstedt Druckformen herstellt, ist sehr erfolgreich – ähnlich wie es der Inhaber auch als Geschäftsführer seines Handballklubs war. Das Ziel 2. Liga sei langfristig durchaus erhofft gewesen, wurde denn vielleicht auch noch mehr angepeilt? „Träumen tut man grundsätzlich immer“, sagt Melching.

Nachdem die Springer zweimal an die Tür der Zweitklassigkeit geklopft hatten, gab es einen Vorstoß, um sich mit dem VfL Hameln zusammenzutun. Mit der Rattenfängerhalle in Hameln im Rücken sowie dem großen Einzugsgebiet Weser-Deister wäre womöglich auch die Bundesliga machbar gewesen. Dazu kam es aber nicht – und mit der 2. Liga muteten sich die Springer eigentlich schon zu viel zu. "Letzten zwei Jahre haben einiges kaputtgemacht" Die erfolgreiche Zeit wird der HF-Geschäftsführer nie vergessen. Am liebsten erinnert er sich an die Relegationsspiele zur 2. Liga anno 2014 zurück. In Ermangelung eines freien Startplatzes blieb den HF nach dem Erfolg gegen den TuS Ferndorf der Aufstieg zwar verwehrt, doch der Sieg im Siebenmeterwerfen vor eigener Kulisse war ein emotionsgeladenes Ereignis. „Stimmung, Atmosphäre, Spannung – alles hat gepasst, das war das absolute Highlight“, sagt der 41-Jährige. Zehn Jahre lang sei in Springe sehr professionell gearbeitet worden, viel wurde in dieser Phase aufgebaut. „Die acht schönen Jahre will ich nicht missen, die letzten zwei haben dann einiges kaputtgemacht“, gibt Melching zu. Das Abenteuer 2. Liga war nach der Lizenzverweigerung aufgrund nicht fristgerecht vorgelegter Nachweise schon nach einer Saison beendet, 2018 folgte das komplette HF-Aus aus finanziellen Gründen.

In der Bezirksliga Ost trifft Dennis Melching 2004 auf seinen Jugendverein TuS Empelde. © Werner Deppe

