Depressionen: Ehemaliger 96-Spieler Dennis Hoins beendet Karriere mit 27 Jahren

Es gibt Wichtigeres als Fußball: Dennis Hoins von Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck hat seine Karriere beendet – wegen einer Depression. „Wenn der Kopf nicht mehr will, hat der Körper keine Chance“, sagte der 27-jährige Offensivspieler den Lübecker Nachrichten. „Das ist natürlich schade, jetzt wo wir das große Ziel 3. Liga erreicht haben – aber für mich ist Schluss.“ Hoins geht damit den Weg, den Teresa Enke in ihrem Kampf an der Spitze der Robert-Enke-Stiftung propagiert: Offen mit der Krankheit umgehen.

"An Leistungsfußball war nicht mehr zu denken"

Hoins war seit 2017 beim VfB und bis zu seiner Erkrankung einer der Leistungsträger. Für die Schleswig-Holsteiner absolvierte er insgesamt 65 Regionalligapartien (elf Tore), zuletzt am 9. November 2019. Danach brach die Krankheit aus. „Hoinser“, so schreibt der VfB, „suchte sich professionelle Unterstützung, an Leistungsfußball war nicht mehr zu denken.“ Groß geworden beim FC Verden 04 kickte der rotblonde Linksfuß zwischen 2013 und 2015 für den SV Arminia Hannover, mit dem er 2014 in die Oberliga aufstieg, und anschließend zwei Jahre für Hannover 96 II.