Der 26. Schkeuditzer Auenwaldlauf lockte viele Läufer an

Schkeuditz. Der Schkeuditzer Auenwaldlauf ist inzwischen eine feste Größe im nordsächsischen Laufkalender geworden. Die 26. Ausgabe dieser Veranstaltung fand am Sonnabend, den 22. Juni 2019 abermals im Rahmen des Schkeuditzer Stadtfestes statt. Sie lockte wieder zahlreiche Laufbegeisterte aus der ganzen Region an. Die Kinder gingen ab 10 Uhr, die älteren Läufer ab 10.30 Uhr an den Start. In der Ausschreibung wurden die Hauptläufe über sechs beziehungsweise zehn Kilometer angegeben. Aus diesem Grund musste unter anderem die Bundesstraße 186 zwischen Markt und Albanusstraße voll gesperrt werden. Doch die Anwohner und Autofahrer zeigten viel Verständnis.