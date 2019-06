Hilf uns, dem Amateurfußball zu helfen, und trage Dich auf gabfaf.de/supporter kostenlos als Unterstützer ein.

Vereine und Verband müssten den Fußball stärker "eventisieren", fordert DFB-Vize Rainer Koch bei einer Veranstaltung in Bovenden (Niedersachsen). Alte Abläufe wie "Dienstag Training, Donnerstag Training, Samstag Spiel" kämen bei der jungen Generation nicht mehr an. Als Möglichkeit nennt Koch die Einführung von Playoff-Spielen in unteren Spielklassen.

Der Amateurfußball sei "ständig gefordert, sich an die Veränderungen der Gesellschaft anzupassen", betonte Koch. "Die Rezepte von gestern sind zwar sporthistorisch interessant, helfen aber heute nicht weiter", so der 60-Jährige. Der Amateurfußball müsse sich am Lebensgefühl der jungen Generation orientieren, das vor allem durch Flexibilität geprägt sei.

"Alle werben um die gleichen Kinder" Und die Konkurrenz für den Fußball sei groß. Die Angebote für Kinder und Jugendliche würden immer mehr. "Es ist anders als früher. Alle werben um die gleichen Kinder." Neben Reformen im Spielbetrieb sei es auch wichtig, "die Möglichkeiten der Digitalisierung zur Image-Pflege" stärker zu nutzen. "Fußball ist der geilste Sport, leider ruhen sich zu viele aus."

U19-Trainer: "Viele wollen nicht leistungsorientiert spielen" Das Problem kennt auch Nils Leunig, A-Lizenz-Inhaber und U19-Trainer beim SC Göttingen 05: "Der Trend geht dahin, dass viele nicht mehr leistungsorientiert spielen wollen, weil der Aufwand mit dreimal Training und einem zusätzlichen Spiel zu groß ist." Seine A-Jugend spielt in der höchsten Liga des Verbandes. "Es ist extrem schwierig für uns geworden", so Leunig.

Podiumsdiskussion mit Christian Rahlfs, Rainer Koch, Fritz Güntzler, Alexander Schneehain und Nils Leunig (v.l.) © Helge Schneemann

"Der Amateurfußball ist nicht tot" Gastredner Rainer Koch, der als Ersatz für den zurückgetretenen Reinhard Grindel einsprang, warnte aber auch vor zu negativer Darstellung: "Ich höre oft, der Amateurfußball sei tot. Diese Aussage ist natürlich falsch, wenn an den Wochenenden auf den Amateurplätzen weit mehr Menschen sind als in den Bundesligastadien", so der DFB-Vize, der ein Beispiel aus Bayern skizzierte: Etwa 100.000 Zuschauer besuchten an einem Wochenende bayerische Bundesligastadien – bei den Amateurspielen seien jedoch mehr als eine Million Zuschauer dabei.

Belastung für die Vereine: Alexander Schneehain, Präsident des Bovender SV, nannte vier wichtige Punkten aus Sicht seines Vereins: Unterstützung, Personal, Entlastung und Kunden. „Wir suchen immer wieder qualifizierte Trainer für unsere Jugendteams. Eine C-Lizenz mit 120 Unterrichtseinheiten ist aber für viele Eltern zeitlich nicht machbar“, so Schneehain, der zudem auf den immensen Verwaltungsaufwand einging: „Es ist unfassbar, was wir da für einen Aufwand betreiben müssen. Da wird leider auch nicht zwischen einem großen Unternehmen und einem Sportverein unterschieden“, monierte der BSV-Vorsitzende. Zudem beschäftigte sich Schneehain mit steigenden Aufwendungen, Gebühren und Strafen.

„Wir können eine Diskussion um jede Gebühr führen. Aber immer da, wo eine Gebühr gestrichen wird, müssen woanders Beträge angehoben werden, damit der Haushalt finanziert werden kann“, unterstrich Koch. Der Etat der Landesverbände sei nur zu etwa 25 bis 30 Prozent von den Vereinen gedeckt. „Das ist teilweise nicht einfach mit dem Steuerrecht. Da wird künftig aber einiges angeschoben, unter anderem soll die Übungsleiterpauschale auf 3600 Euro im Jahr angehoben werden“, berichtete Güntzler.

Material-Probleme bei der Schiri-Ausbildung: Kreisschiedsrichterobmann Christian Rahlfs wies auf die Probleme im Schiedsrichterbereich hin. "Das Interesse ist heute eher an den PC als auf die Sportplätze zu gehen. Wir haben unsere Ausbildung schon angepasst und arbeiten mit weniger Präsenztagen und einer App", sagt Rahlfs, der über die vorhandenen Ausbildungsmaterialien klagte. "Leider funktionieren die Dateien und Videos nicht auf jedem PC, daher mussten wir uns die Materialien selbst zusammenstellen." Die öffentliche Wahrnehmung der Schiedsrichter, auch in den Medien, kritisierte Rahlfs. "Wir werden zu wenig positiv dargestellt", monierte der Obmann.

Das war die Veranstaltung Zur 21. Veranstaltung der Diskussionsreihe „Fritz im Dialog“ hatte der Göttinger Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler (CDU) in das Bovender Zentrum für Gesundheitssport eingeladen. Knapp 100 Gäste waren dabei, darunter aber auffallend wenig aktive Spieler. Rainer Koch war nach seinem Arbeitstag als Strafrichter in München direkt nach Bovenden gereist.

„Ich war von der Offenheit von Dr. Koch sehr überrascht und nehme viele neue Infos mit. Viele Themen werden vom DFB bereits in Angriff genommen, und oftmals ist eher der Landesverband zuständig. Man merkt, dass der DFB und auch Dr. Koch sehr viel Augenmerk auf den Amateurfußball legen“, bilanzierte Gastgeber Güntzler.

