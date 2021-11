Der Amateursport und die Vorwarnstufe: Gemeinsame Linie aller Beteiligten ist unerlässlich

Wenn am Samstag die Vorwarnstufe der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung in Kraft tritt, gelten für den Amateursport Kontaktbeschränkungen, sagt zumindest das Sozialministerium. Der Landessportbund sieht das anders. LVZ-Sportchefin Antje Henselin-Rudolph meint: Das darf so nicht sein! Was Vereine und ihre Mitglieder brauchen sind klare Vorgaben und Akteure, die im Sinne des Sports gemeinsam an Lösungen arbeiten.