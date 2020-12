Bann gebrochen: zwei Premieren-Tore von RB Leipzig bei Bayern München

München. Viermal war RB Leipzig beim FC Bayern München zu Gast, viermal blieben die Roten Bullen dabei ohne eigenes Tor. Diese schwarze Serie hat nun ein Ende. Im fünften Anlauf hat's geklappt. In der 19. Minute eilte Christopher Nkunku auf das Tor von Manuel Neuer zu, ließ den Nationalkeeper rechts liegen und schob den Ball in den leeren Kasten - 1:0 für RB beim Rekordmeister. Und zumindest für die nächsten Minuten die Tabellenführung.

JETZT LIVE: RB Leipzig will den Bayern die Tabellenführung abnehmen

Die müssen bereits in der 25. Minute wechseln. Javi Martinez geht verletzt vom Platz. Jamal Musiala kommt. Ein goldener Griff. Denn das erst 17-jährige Talent trifft in der 30. Minute zum 1:1. Und die Bayern machen munter weiter. 34. Minute, Thomas Müller, 2:1. Aber auch dabei bleibt's nicht. Denn gefühlt Augenblicke später gibt's die nächste Leipziger Premiere: Justin Kluivert macht seinen ersten Treffer für RB - 2:2. Was für eine Halbzeit!