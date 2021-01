Der Blitz schlägt ein: Leipziger Clickball-Ass Flemming räumt als Masterssieger 25.000 US-Dollar ab

Coventry/Leipzig. Er wollte mindestens in Halbfinale – doch dann hat der Blitz so richtig eingeschlagen. Tischtennis-Ass Alexander „The Flash“ Flemming hat in Coventry das erstmals ausgetragene Ping-Pong-Masters gewonnen und einen Siegerscheck über 25.000 US-Dollar mit nach Hause gebracht. In Deutschland heißt diese Art von Tischtennis Clickball – dabei wird mit einheitlichen Schlägern mit Sandpapier-Oberfläche gespielt. Anzeige

Schwieriges Viertelfinale

Der Leipziger bezwang im Finale den viermaligen Weltmeister Andrew Baggeley aus London glatt in drei Sätzen. Mit dem Engländer ist der Sachse gut befreundet – das WM-Finale vor genau einem Jahr hatte Flemming noch 14:15 im fünften Satz verloren. „Das war damals sehr bitter für mich. Diesmal habe ich absolut konstant gespielt und schnell den Deckel drauf gemacht. Er wirkte verunsichert. Seine große Waffe – die Rückhand – kam diesmal gar nicht zum Zuge“, freute sich der 33-Jährige.

Doch auf dem Weg in Endspiel wäre Flemming beinahe gestrauchelt. Denn nach dem recht lockeren Achtelfinal-Einstieg (3:0 gegen einen Rumänen) musste der Blondschopf schon im Viertelfinale beim 3:2 gegen einen Spanier an seine Grenzen gehen. „Er war schon mal WM-Dritter, nach langer Pause aber ohne Setzposition. Ich wusste also, dass es eine enge Kiste wird. Zum Glück habe ich mich im fünften Satz gesteigert und ihn mit viel Selbstvertrauen unter Druck gesetzt“, so der Leipziger.

Noch enger wurde es im Halbfinale gegen einen zwei Meter großen Engländer, der aufgrund seines Schläger- und Ballgefühls „das Händchen“ genannt wird. „Ich lag sofort 0:2 nach Sätzen hinten. Doch er ist konditionell nicht so stark. Das Siel dauerte fast eine Stunde – man spürte richtig, dass das Match irgendwann gekippt ist.“

"Fühlt sich gerade unheimlich gut an"

Normalerweise findet im Januar stets die WM in London statt. Doch wegen der Corona-Lage und dem Reiseverbot für die Stars aus China war das Masters vorgezogen worden. „Alle sind aber optimistisch, dass die WM in diesem Jahr auch noch stattfindet“, sagte der Sieger von Coventry, der nach zwei Weltcup-Erfolgen in China und seiner WM-Silbermedaille von 2020 nun erst recht zu den ganz Großen der noch jungen Sportart gehört.

Wie ein Weltmeister fühlt sich Flemming nicht. „Aber es fühlt sich gerade unheimlich gut an. Ab Viertelfinale war das Masters fast wie eine WM besetzt.“ Unter den 24 Startern war mit Sabine Winter eine Spielerin aus dem Taunus, die mal zu den Top 30 der Welt im Damen-Tischtennis zählte und bis ins Viertelfinale vordrang.