Der Büdelsdorfer TSV verliert ein “Zehn-Punkte-Spiel“

Die Gäste aus Dithmarschen, die vor diesem Spieltag noch auf dem letzten Tabellenplatz rangierten, profitierten früh von einem Ballverlust der Hausherren im Mittelfeld, sodass Nils Klaassen die Führung besorgen konnte (6.). Der BTSV fand jedoch die schnelle Antwort: Phillip Orlowski setzte Goalgetter Louis Reinicke in Szene, der das Leder gekonnt mit der Brust annahm und per Dropkick zum 1:1 traf (9.). Richtig in die Spur finden können hätte der BTSV, in einem von beiden Seiten leidenschaftlich geführten, aber doch sehr chancenarmen Spiel, wenn Reinicke bei der Ausführung eines Handelfmeters nicht an Brunsbüttels Keeper Jesse Melzer gescheitert wäre (45.).

