Der Bundesliga-Spielplan 2019/20 als PDF: Kostenlos zum Download und Drucken

Auch in diesem Jahr wird der Rekordmeister FC Bayern München die Bundesliga-Saison eröffnen, diesmal gegen Hertha BSC. So ist es dem kürzlich veröffentlichten Kalender der Deutschen Fußball Liga (DFL) zu entnehmen. Das Eröffnungsspiel findet am Freitag, 16. August, in München statt. Vize-Meister Borussia Dortmund empfängt den FC Augsburg und mit Spannung werden die ersten Spiele der Aufsteiger Union Berlin und SC Paderborn erwartet.