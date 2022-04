Energie-Coach „Pele“ Wollitz singt eine Lobeshymne auf den FC Eilenburg

Eilenburg. Derart inbrünstig hat wohl selten ein gegnerischer Trainer dem FC Eilenburg gehuldigt, wie es Claus-Dieter, genannt „Pele“, Wollitz am frühen Sonntagabend tat. Dabei standen die Umstände denkbar schlecht. Gerade musste er mit seinem FC Energie Cottbus ein gallebitteres 1:1 in der Nachspielzeit verdauen. Trotzdem fand der Übungsleiter herzerwärmende Worte und steigerte sich in eine regelrechte Lobes-Arie auf die Gastgeber hinein.

Anzeige