Der DFB will eine Revolution im Kinderfußball

Die Weltmeisterschaft 2018 in Russland mit dem Aus nach der Vorrunde war aus deutscher Perspektive ein Desaster. Der deutsche Fußball lag am Boden. Zeit, jeden Stein umzudrehen. Beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) wurden Ideen entwickelt, was künftig in der Ausbildung des Nachwuchses verbessert werden kann.