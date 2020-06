Der "doppelte Florian": BSG Chemie Leipzig verlängert mit Kirstein und Schmidt

Leipzig. Die BSG Chemie Leipzig arbeitet weiter mit Hochdruck am Kader für die kommende Saison. Zwar lassen Neuverpflichtungen zunächst weiter auf sich warten, aber der Regionalligist gab am Donnerstag zwei weitere Vertragsverlängerungen bekannt. Florian Kirstein und Florian Schmidt bleiben dem Verein jeweils ein weiteres Jahr erhalten.

"Für mich ist die BSG ein Traditionsverein"

Schmidt machte sich am 6. Oktober 2019 quasi unsterblich, als er im 103. Derby gegen den 1. FC Lok Leipzig das 1:0 erzielte. Die Partie endete bekanntlich 2:0. Es war der erste grün-weiße Derbysieg nach geschlagenen acht Jahren. Der 30-Jährige gehört zu den dienstälteren Akteuren bei der BSG, steht seit 2016 im Kader. Damals wechselte er aus Luckenwalde nach Leutzsch. In 104 Pflichtspielen beackerte er die rechte Außenbahn, sorgte für 18 Tore.

"Florian soll uns mit seiner Erfahrung und seinem Tempo offensiv wie defensiv helfen die notwendigen Punkte einzufahren", so Andy Müller-Papra, sportlicher Leiter der Chemiker. "Man hat nicht nur im Derby gesehen, was er zu leisten im Stande ist." Für Schmidt selbst war die Vertragsverlängerung quasi Ehrensache. "Ich fühle mich vorm ersten Tag an bei Chemie sehr wohl. Für mich ist die BSG ein Traditionsverein, bei dem ich in den letzten vier Jahren viel erleben konnte." Er sei sehr dankbar, bleiben zu können.