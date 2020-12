Der doppelte Schiri: Floyd Frieske pfeift im Gifhorner Fußball und auf dem Eis

Den Anfang machte das runde Leder. Frieske kommt gebürtig aus Calberlah, spielte dort in der Jugend auch selbst. "Meist war ich Sechser, habe die Gegner auch mal abgeräumt. Da hatte ich öfter mit den Schiris zu tun", erinnert sich der mittlerweile in Bokensdorf wohnhafte Referee. "Mit 15 oder 16 habe ich dann einen Nebenjob gesucht, da hat meine Mutter vorgeschlagen, dass ich doch Schiedsrichter werden könnte. Ein gutes Selbstbewusstsein hatte ich sowieso schon immer."

Jung-Schiedsrichter gibt's in den Fußball-Kreisen Gifhorn und Wolfsburg einige, dass ein Unparteiischer zusätzlich aber auch noch beim Eishockey zur Pfeife greift, hat Seltenheitswert. Floyd Frieske macht's: Der 23-Jährige hat an beiden Schiri-Stationen seine Freude gefunden.

Grizzlys sorgen fürs Interesse am Eishockey

Also griff Frieske fortan zur Pfeife, stand schnell auch bei Kreisklassen-Spielen im Kreis Gifhorn auf dem Platz. "Es hat mir Spaß gemacht. Ich hatte auch das Glück, dass mich meine Großeltern unterstützt haben", erzählt Frieske. "Sie sind mit mir sonntags durch den Landkreis gefahren. Ich habe gepfiffen, sie haben mit Picknick-Korb neben dem Platz zugeschaut."

Zur gleichen Zeit stieg das Interesse am Eishockey durch die Grizzlys Wolfsburg. "Ich bin erst relativ spät dazugekommen, selbst auf dem Eis zu stehen. In der zehnten Klasse habe ich mit dem Inline-Hockey angefangen", so Frieske, der als Torhüter spielt. "Ein Kumpel hatte mich dann mal gefragt, ob ich auf dem Eis aushelfen könnte, weil sein Team noch einen Torwart gebrauchen konnte. Also bin ich mit zum Training gegangen."

Dann ging's schnell: "Durch die vielen Hobby-Truppen in Wolfsburg habe ich fast täglich auf dem Eis gestanden. Torhüter sind ja Mangelware." Bald konnte er auch mal bei Grizzlys-Heimspielen aushelfen, "ich habe Tore geschoben und bei den Spielen auch die Schiedsrichter beobachtet", erklärt Frieske. Auch dort war das Interesse geweckt, es ging zum Lehrgang - und fortan pfiff Frieske auch auf dem Eis.

Anderer Ton beim Eishockey

Dabei wurden schnell Unterschiede deutlich. "Beim Eishockey bist du als Schiri viel mehr involviert, klebst auch als Linienrichter nicht an der Linie. Du sprichst mehr mit den Spielern, musst schauen, dass du immer in Position, aber nicht im Weg bist", zählt Frieske auf. "Man ist ein drittes Team auf dem Eis." Aktuell sind es durch die Corona-Lage Oberliga-Partien, die Frieske pfeift, beispielsweise bei den Hannover Indians, "aber ich war auch schon in Wilhelmshaven. Sonst pfeife ich aber auch im Landesverband."

Beim Fußball weiß Frieske derweil den Kreisliga-Flair zu schätzen. "Ich brauche da keine Spiele in der Landesliga oder in Klassen, wo es schon fast professionell wird", so der 23-Jährige. "Bei einem A-Jugend-Spiel des SV Calberlah gegen den MTV Isenbüttel sind mal gut 150 grün-weiße Ultras aufgetaucht und haben fast die Seitenlinie abgefackelt, genauso schnell waren sie wieder weg - und das an einem Mittwoch", erzählt Frieske und lacht.

Einfluss auf seinen Schiri-Stil beim Fußball

Kurios: Die Einsätze als Eishockey-Schiedsrichter haben sogar Frieskes Stil als Fußball-Referee beeinflusst. "Seit ich auch auf dem Eis pfeife, gebe ich viel öfter Gelb für Schwalben. Sich fallen zu lassen, wäre beim Eishockey undenkbar", so der Bokensdorfer. Und: "Beim Eishockey ist der Ton etwas rauer, das beeinflusst mich manchmal auch beim Fußball. Die Spieler sind dann immer mal kurz etwas entsetzt."

Über das Jahr verteilt kommt Frieske, der in Ehra-Lessien als Rettungssanitäter arbeitet, auf jede Menge Einsätze: Von April bis Oktober sind es 30 bis 40 Fußball-Spiele, über den Winter kommen 50 bis 70 Partien beim Eishockey hinzu. "Da mache ich bestimmt 30.000 Kilometer im Jahr", schätzt Frieske. "Man kommt beim Eishockey gut rum - Fußball-Schiedsrichter kannst du dagegen auch mit dem Fahrrad werden."