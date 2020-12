Der Drei-Etappen-Plan: Profiboss Kind hofft, dass 96 in der Tabelle wieder "oben anklopfen" kann

Die Spieler der großen Klubs sind es gewohnt, das Klagen über die Müdigkeit gehört zu jedem Spiel, gleich ob in Bundesliga, Europapokal oder für die Nationalmannschaft. Am Samstag nun erwischt es auch 96 – die Erholungspausen werden kürzer. Die Englische Woche mit drei Partien in sieben Tagen steht an.

Die Gegner

„Leider haben wir das Pech, dass wir in der Englischen Woche zwei Auswärtsfahrten haben“, sagt Trainer Kenan Kocak. Alle drei Gegner stehen zudem in der Tabelle über 96 (Platz 13). Am Samstag spielt das Team in Heidenheim – aktuell auf Platz sieben mit zwei Punkten Vorsprung. Am Dienstag kommt Bochum nach Hannover. Der VfL liegt auf Platz drei, hat vier Punkte mehr gesammelt. Und am Freitag geht’s erneut in den Süden nach Regenburg (Neunter mit einem Plus von zwei Punkten).