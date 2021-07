Der Dresdner Fußball trauert um Borea-Sportdirektor Elvir Jugo

Dresden. Er war eines der bekanntesten Gesichter im Dresdner Amateurfußball: Elvir Jugo. Nun ist der langjährige Spieler, Trainer und Sportdirektor des SC Borea einem schweren Krebsleiden erlegen. Wie Borea am Donnerstag bestätigte, hat der 42-Jährige in der vergangenen Nacht den Kampf gegen den unsichtbaren Feind im eigenen Körper verloren. Mit Jugo verliert nicht nur der Landesklässler einen Charakterkopf, denn Jugo wurde über die Vereinsgrenzen hinweg sehr geschätzt. Er hinterlässt seine Frau und vier Söhne.

Abschied nehmen

"In unendlicher Trauer teilen wir Euch mit, dass unser Sportdirektor und Freund Elvir Jugo in der vergangenen Nacht an den Folgen seiner schweren Krebserkrankung verstorben ist", schreibt der Club bei Facebook. “Die Welt verliert einen einfach nur fantastischen Menschen und Sportsmann. Dankbar für alles, was wir gemeinsam erlebt und aufgebaut haben, nehmen wir nun Abschied. Unsere Herzen und Gedanken sind jetzt bei seiner wunderbaren Familie", teilte der SC Borea mit.

Der aus Bosnien-Herzegowina stammende und wegen des Bürgerkrieges in seiner Heimat geflüchtete Jugo war schon für den Verein aktiv, als der noch FV Dresden-Nord hieß. Jugo spielte in den Neunzigern mit den “Nordlichtern” unter Trainer Thomas Baron in der Oberliga Nordost Süd. An seiner Seite kickten so bekannte Spieler wie Dirk Losert, Tino und Frank Gaunitz, Enrico Keller oder Martin Hauswald. 2004 ging der Mittelfeldspieler für ein halbes Jahr zum FC Oberlausitz, kehrte zu Nord zurück, um 2009 zu Gelb-Weiß Görlitz und 2011 zum VfL Pirna-Copitz zu wechseln. Dort beendete er 2013 seine Spielerkarriere, zuletzt schon als Spielertrainer.