Die Fans sangen („Oh, 96 olé – du wirst niemals untergeh’n“), Kapitän Edgar Prib brüllte die Erleichterung wenig später beim Gang in die Kabine raus: „Sauber, Männer! Bravo!“ 96 hat sich befreit in Dresden. Ein 2:0-Sieg, eine deutliche Steigerung – nicht nur gegenüber dem katastrophalen 0:4 gegen Nürnberg. Es war die beste Saisonleistung bisher, die Mirko Slomka den Job rettet. Zumindest fürs Erste.

So ganz wollen die Entscheider das Trainerthema noch nicht ad acta legen. Zwar war das „vom Engagement, vom Kämpferischen und von der Einsatzbereitschaft her das, was wir uns erhofft und ein Stück weit erwartet haben“, bestätigte Sportdirektor Jan Schlaudraff. Aber: „Dieses Trainerthema sollten wir einfach lassen. Das bringt nichts. Dann feiern wir uns heute ab, und wenn wir das nächste Spiel verlieren, fängt’s wieder an.“ Slomka und 96 müssen also nachlegen, damit der Druck tatsächlich verschwindet. Nächster Gegner nach der Länderspielpause ist Aufsteiger Osnabrück (20. Oktober, 13.30 Uhr).