Der Erfolg in Person geht: Tim Hendrik Hoffmann verlässt JFV Calenberger Land

Die Erfolge des JFV Calenberger Land sind eng mit dem Namen Tim Hendrik Hoffmann verbunden. Nach sechs Jahren hat er sich nun dafür entschieden, den Verein zu verlassen. „Der hohe Zeitaufwand, der mir das Gefühl gibt, meinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, ist mit meinem Beruf nicht mehr kompatibel“, sagt der 32-jährige Lehrer für Deutsch und Sport. „Ich will für die Jungs mehr sein als nur der Übungsleiter, der sie zum Erfolg führt.“

Hoffmann war kurz nach der Gründung des Jugendfördervereins im Sommer 2014 von Hannover 96 an den Deister gewechselt. Bei 96 hatte er die U14 zu einer der besten Mannschaften dieser Altersklasse in Deutschland geformt, und beim JFV führte der A-Lizenz-Inhaber seine gute Arbeit fort. Gleich in seiner ersten Saison stieg er mit dem U19-Team in die Regionalliga Nord auf.

Nachdem sich die Calenberger unter Hoffmann in der zweithöchsten Spielklasse für A-Junioren etabliert hatten, übernahm der Westfale zur Saison 2018/2019 die U15 der Deisterstädter. Als souveräner Landesligameister verpasste das Team im Finale der Aufstiegsrunde die höchste Spielklasse für C-Junioren, die Regionalliga, nur durch ein Gegentor eine Minute vor dem Abpfiff gegen den VfL Osnabrück.