Der erste Neue für die Regionalliga: Eric Voufack wechselt zum 1. FC Lok Leipzig

Sein Vater kickte für Chemie und Markkleeberg

Der Deutsch-Kameruner lernte das Fußballspielen beim Halleschen FC, ehe er noch in der Jugend nach Jena wechselte. Dort arbeitete sich der Abwehrspieler bis in die erste Mannschaft hoch und verzeichnete für Carl Zeiss in der vergangenen Spielzeit sogar vier Drittliga-Einsätze. Mit Zak Piplica trifft Voufack bei der Loksche übrigens auf ein bekanntes Gesicht. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Jenaer Zeiten.