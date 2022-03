Der erste Präsident des TC Blasewitz feiert Geburtstag: Peter Gorka macht die „80“ voll

Dresden. Am Sonntag feiert Peter Gorka seinen 80. Geburtstag. Wo? Natürlich auf der wunderschönen Tennis-Anlage im Waldpark, die schon seit über 60 Jahren seine sportliche Heimat ist. Bereits zu DDR-Zeiten leitete er die Sektion Tennis der BSG Aufbau Dresden-Mitte, einem der dort ansässigen drei Vereine und gründete 1985 mit den übrigen beiden, der HSG Medizinische Akademie und der BSG Aufbau Dresden-Nord eine Spielgemeinschaft. Die bestritt in den letzten DDR-Jahren Punktspiele. Anzeige

Imponierende Entwicklung in Blasewitz

Das erleichterte nach der Wende natürlich die Gründung eines gemeinsamen Vereins im Waldpark, der sich am 19. September 1990 den Namen Blau-Weiß Blasewitz gab und zu dessem ersten Präsidenten Gorka gewählt wurde. Fast exakt zwei Jahrzehnte stand er an der Spitze dieses Tennis-Vereins und entwickelte ihn zu dem mit Abstand leistungs- und mitgliederstärksten in den neuen Bundesländern. Das wird auch durch Zahlen und Fakten eindrucksvoll belegt. Schon zu seiner Amtszeit zählte Blau-Weiß Blasewitz etwa 700 Mitglieder. Die Damen- und Herren-Mannschaft schaffte den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Heute gehören die Damen als einziges Team aus den neuen Bundesländern der ersten Bundesliga an und belegten im Vorjahr den dritten Platz. Natürlich ist Peter Gorka besonders stolz, dass seine Tochter Julia 1990 den letzten DDR-Tennis-Meistertiel im Damen-Einzel nach Dresden holte. Von Steffi Graf erhielt sie danach eine Einladung zum WTA-Turnier in Mahwah/USA.

Gleichermaßen sah er es als sein Ziel an großes Tennis nach Dresden zu holen. So fanden schon kurz nach der Wende deutsche Tennis-Meisterschaften verschiedener Altersklassen auf der Anlage im Waldpark statt. In ganz besonderer Erinnerung sind aber die zehn ATP-Turniere, die Gorka persönlich als Turnierdirektor leitete und bei denen absolute Weltklassespieler die Dresdner Sportanhänger begeisterten. 2002 fand auf der Anlage im Waldpark vor großer Kulisse das Fedcup-Spiel zwischen Deutschland und Russland statt, das die deutschen Damen sensationell 3:2 gewannen.

Kontinuität als Geheimnis des Erfolgs

Gorka sah sich aber auch in der Pflicht, weit über die Grenzen Dresdens für seinen geliebten Tennissport Verantwortung zu übernehmen. So fungierte er ab 1998 als einziger Vertreter aus den neuen Bundesländern für elf Jahre als Vizepräsident des Deutschen Tennis-Bundes. In dieser Funktion kam ihm die Idee von „Deutschland spielt Tennis“. Seit 2007 eröffnen unter diesem Slogan etwa 3000 deutsche Tennisvereine alljährlich die Freiluftsaison und gewinnen neue Mitglieder für ihre schöne Sportart.