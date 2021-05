Der Fluch der 96-Kapitäne: Wer will diese Wanderbinde?

Es ist nicht einfach, sich als Kapitän in Hannover über Wasser zu halten. Die Binde ist bei 96 zum Wanderpokal geworden. Seit dem Karriereende von Captain Steven Cherundolo (2010 bis 2014) hielten die Kapitäne das Ruder nur für eine Saison in der Hand – wenn überhaupt. In dieser Saison spitzte sich das Binde-Wechsel-Spiel sogar noch zu. Vier Kapitäne begannen in dieser Saison mit der Binde am Arm. Der hauptamtliche Chef, Dominik Kaiser, ist seit drei Wochen untergetaucht.

Anzeige

Es halten sich Gerüchte, dass Kaiser nach Leistenproblemen gegen Kiel schon in St. Pauli hätte spielen können. Aber er gehörte nicht einmal zum Kader. Zwei Tage zuvor hatten Fans ein Plakat am Maschsee platziert, gut sichtbar vom Quarantäne-Hotel: „D. Kaiser: Wir verleihen dir gerne Flügel.“ Die fiese Botschaft: Wir wollen dich nicht mehr. Die Nachricht sollte eine Retourkutsche sein für Kaisers gute Wünsche an seinen alten Verein RB Leipzig – ein in Fanszenen verhasster Verein, wegen der Verbindung zu Red Bull und der Umgehung der 50+1-Regel. Die Mannschaft stellte sich danach komplett vor den Kapitän. Aber was bedeutet das alles für Kaisers Zukunft?