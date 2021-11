Der Gettorfer SC triumphiert bei der SpVg Eidertal Molfsee

Auch wenn sich beide Teams fußballerisch insgesamt gesehen auf Augenhöhe bewegten, so wurde den Zuschauern dennoch frühzeitig das Gefühl vermittelt, dass an diesem Tag die Gäste als Sieger vom Feld gehen werden. Denn in einem Punkt unterschied sich die Darbietung beider Teams: Gettorf machte über die gesamte Spielzeit kaum Fehler, während Molfsee einfach zu oft die falschen Entscheidungen traf.