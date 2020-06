Der größte 96-Umbruch aller Zeiten: "Sind handlungsfähig und handlungswillig"

Für den 96-Chef endet die Saison mit zwiespältigen Gefühlen. „Ich bin zufrieden, die Rückrunde war erfolgreich“, sagt Martin Kind. Andererseits bleibt die Ungewissheit, „dass es hätte reichen können“ für den Aufstieg, wenn Kenan Kocak und Sportchef Gerhard Zuber schon vom Saisonbeginn an das 96-Boot gesteuert hätten. Kinds Hoffnungen in Kocak und Zuber haben sich jedoch erfüllt.

Beide haben ihre Dreijahresverträge ja mitten in der Corona-Pause bekommen. Vor dem Re-Start, bei einer nicht so komfortablen Tabellenlage. „Die Vertragsverlängerungen haben sich bestätigt“, freut sich Kind. „Das habe ich auch bewusst gemacht, ich habe großes Vertrauen in beide.“ Das Extralob Kinds für Kocak: „Er verkörpert Siegergen und Leistungsbereitschaft, wie ich es noch nie bei einem Trainer erlebt habe.“