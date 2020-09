Haariger 96-Start im Pokal: Allein Maina kostet mehr als Würzburg-Team

Immer Ärger bei Hannover 96. In diesem Sommer kamen viele alte Zöpfe ab, der Mannschaftsrat verließ 96 komplett. Die Vorbereitung lief zum Teil haarsträubend. Der neue Look saß nicht so, wie sich der Trainer das vorstellte. Es gab viel zu meckern für Kenan Kocak wegen der TTT-Probleme – Transfers, Trainingslager, Testspiele. Kurz vor dem Pokalduell heute Abend in Würzburg (18.30 Uhr) schaltet Kocak nun den Rasierer aus – und stellt um auf Streichelmodus.

Vom Mahner zum Förderer

„Ich liebe K.o.-Spiele“, sagt Kenan Kocak. Außerdem hätte er die Journalisten gern in die Spieler-Kabine mitgenommen. „Das geht leider nicht, aber die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut, ich wünsche mir, dass sie sich für ihre fantastische Arbeit belohnt.“

Sehr gut, fantastisch. Das hörte man in den vergangenen Wochen selten über 96. Kocak passt sich zum wiederholten Male an, vom Mahner zum Förderer, so wie bei Marvin Ducksch vor einigen Monaten. Der Stürmer stand bei Kocak auf dem Abstellgleis, bis er nach der Coronapause aufdrehte.

Kocak macht Ducksch zum Führungsspieler

Ex-Wolfsburg-Manager Olaf Rebbe erkundigte sich sogar im Auftrag von PAOK Saloniki vor sechs Wochen, ob Ducksch für seinen Kaufwert (1,8 Millionen Euro) nach Griechenland zu locken sei. War er vorerst nicht.

Kocak machte ihn bei 96 zum Führungsspieler. Ducksch steht mit Zopf und Spieltrieb ziemlich allein für freie Schaffenskraft in einem Kader, der eher mit soliden Handwerkern besetzt ist. Eine weitere Ausnahme ist der Rasta-lockige Patrick Twumasi, der aber nicht Spiel-fit sein kann nach zwei Monaten ohne Fußballtraining.