Der 96-Entscheider: Bei Dabrowski läuft’s für Torjäger Linton Maina

Wenn die Frage lautet, was Christoph Dabrowski bei 96 bewegt hat, dann fällt ein Name – Linton Maina. „Er hat die Situationen gerade auf seiner Seite“, lobt der Trainer. „Er hat die Qualität, die er im Laufe der Saison nicht so auf die Bahn gebracht hat.“ Da hat Dabrowski zufällig die Mannschaft noch nicht trainiert.

Das passt einfach

Dabrowski und Maina – das passt einfach. Der Coach hat ihn einst in die 96-Akademie geholt. „Wir kennen uns schon eine Weile, und er weiß ganz gut, wie er mit mir umgehen soll“, sagt der 22-Jährige. Kaum hatte Dabrowski den Job von Ex-Trainer Jan Zimmermann übernommen, kommt Maina in einen Lauf. Sein 1:0 in Rostock war das dritte Tor im vierten Spiel unter dem neuen Coach. Zuvor hatte er nur einmal getroffen.