Der HSV kann kommen: Dynamo Dresden besiegt Aue im Sachsenderby

Lößnitz. Generalprobe geglückt: Dynamo Dresden hat sein Testspiel gegen Zweitligist Erzgebirge Aue mit 1:0 gewonnen. Im Stadion an der Talstraße in Lößnitz nahe Aue brachte Agyemang Diawusie die SGD früh in Führung (7.). Die größte Chance auf den Ausgleich im Sachsenderby vergab Dimitrij Nazarov (83.), als Kevin Broll seinem Ruf als Elfmeterkiller alle Ehre machte und einen selbst verschuldeten Strafstoß parierte.

Dynamo Dresden konnte das letzte Testspiel vor dem Saisonauftakt gegen Erzgebirge Aue mit 1:0 gewinnen. Siegtorschütze war Stürmer Agyemang Diawusie.

Ex-Dynamo Pascal Testroet befindet sich nach einer bei Aues Auftakttraining zugezogenen Knie-Verletzung und anschließender Operation und Reha erst seit Freitag wieder im Aufbautraining und wurde daher geschont. Dagegen boten die „Veilchen“ das frühere Dresdner Innenverteidiger-Duo aus Florian Ballas und Sören Gonther auf. Die Dresdner waren ebenfalls mit nicht ganz voller Kapelle in die kleine Auer Nachbarstadt gereist. Paul Will fehlte nach seinem Nasenbeinbruch, den er sich beim 5:1-Testspielsieg gegen Köge zugezogen hatte, ebenso wie Kevin Ehlers und Luka Stor (beide auf Länderspielreise).

Dynamo nutzte Überlegenheit nicht

Die Sportgemeinschaft hatte sich viel vorgenommen und fand gut in die Partie. In der 3. Minute hatte der frühere Auer Christoph Daferner per Kopf die erste Chance, zielte aber genau auf Martin Männel. Der FCE- Keeper gab sein Comeback nach einer langwierigen Schulterverletzung, die er sich im Juni zugezogen hatte. Wenige Minuten später musste Aues Kapitän dann aber auch schon hinter sich greifen: Schiedsrichter Steven Greif ließ nach einem Foul an Daferner Vorteil laufen und der Ball landete in der Spitze bei Agyemang Diawusie, der frei vor Männel zum 1:0 einschob (7.).

Die Schwarz-Gelben machten das Spiel und hielten die Erzgebirger meistens weit weg vom Ball, verpassten aber, ihre Überlegenheit in dieser Phase in weitere Treffer umzumünzen. Die beste Chance dazu hatte Patrick Weihrauch (21.), als sein Schlenzer aus 20 Metern knapp rechts am Tor von Männel vorbeistrich. Ansonsten ließen die Dresdner den Ball laufen, die „Veilchen“ rannten hinterher und brachten auf dem Weg nach vorn nichts zu Stande. Dynamo agierte hochkonzentriert, der neue Kapitän Sebastian Mai machte aus dem Abwehrzentrum die Ansagen.

Erst nach einer halben Stunde wurde Aue etwas stärker. Dimitrij Nazarov vergab die einzige große Ausgleichschance, weil sein scharfer Abschluss aus zehn Metern zentral auf Dynamo-Torwart Kevin Broll kam, der den Ball einfach prallen ließ (31.). Der zwischenzeitlich für Malcolm Cacutalua (Knieprobleme) eingewechselte John Patrick Strauß brachte nur ein Schüsschen zu Stande, das Broll locker fing (38.). Bei Philipp Rieses Flanke verlängerte Gaetan Bussmann und Broll flog ebenso am Ball vorbei wie das Spielgerät am Tor (41.).

Überragender Broll

So ging es in die Pause, in der es keinen Wechsel gab. Offenbar hat Cheftrainer Markus Kauczinski seine Stammformation gefunden. Dynamo spielte stark und konzentriert weiter, ohne zu weiteren guten Torchancen zu kommen. In der 63. Minute hatte Dresdens Ex-Kapitän Ballas Feierabend bei den „Veilchen“, Louis Samson kam für ihn. In dieser Phase wurde Aue stärker. Philipp Zulechner gewann das Kopfballduell gegen Robin Becker, doch Broll hielt (65.). In der 70. Minute hatte Aue dann die größte Ausgleichschance, doch nach Nazarovs starker Volley-Hereingabe ging der Flugkopfball von Strauß nur Zentimeter am zweiten Pfosten vorbei (70.).

In der 71. Minute gab es dann auf Dresdner Seite einen Doppelwechsel: Philipp Hosiner und Max Kulke kamen für Christoph Daferner und Robin Becker. Spätestens jetzt war es eine offene Partie, in der Aue auf den Ausgleich drückte. Fast hätte Erik Majetschak den auch besorgt (80.), als er den Ball am herauseilenden Broll vorbeilegte. Doch Dresdens Keeper griff sich die Kugel dann irgendwie kurz vor der Linie doch noch (80.). In der 82. Minute war dann Nazarov an Broll vorbei. Diesmal wusste sich der Dresdner Schlussmann nur mit der Textilbremse zu helfen – die Folge: Gelbe Karte und Foulelfmeter (82.). Nazarov trat selbst an und Broll hielt den halbhohen Versuch ins linke Eck und auch den Nachschuss – eine Riesenparade (83.)!