Der "Hunter" in Hannover? Schatzschneider schlägt 96 Sturm-Oldie Huntelaar vor

Wenn am Wochenende Saisonstart wäre: Das ist der aktuelle 96-Kader.

Huntelaar glänzt mit Effektivität

Warum Huntelaar? Der frühere Schalker Stürmer ist inzwischen Back-up beim Champions-League-Halbfinalisten Ajax Amsterdam. „Er will immer Tore schießen, auch wenn er in den letzten fünf Minuten reinkommt“, sagt Schatzschneider. Huntelaar schießt Tore, sogar effektiver als früher. 16 Treffer gelangen ihm in der Liga bei 13 Startelf-Einsätzen.

In der Champions League schlug der „Hunter“ sechsmal zu. „Huntelaar kann eine neue Euphorie auslösen“, sagt Schatzschneider. „Man muss es wenigstens versuchen.“ Sein Vertrag bei Ajax wurde im März bis 2020 verlängert, der Wert liegt laut Transfermarkt.de bei 1,5 Millionen Euro.