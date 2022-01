Der Kader füllt sich langsam: Oberliga-Basketballer des TV Jahn Wolfsburg zuversichtlich vor dem Rückrundenstart

Am 21. Januar geht die Rückrunde los, das hat der niedersächsische Basketball-Verband jetzt festgelegt. Die Oberliga-Basketballer des TV Jahn Wolfsburg wollen bereit sein. So gut es eben geht. Denn an ihrer eher dünnen Personaldecke hat sich nichts geändert. "Die Kadersituation ist schwierig", sagt Trainer Jens Wowra, für den der Spielbetrieb im neuen Jahr am Sonntag, 23. Januar (16 Uhr) losgehen soll. Allerdings: Bothfeld würde wegen der Coronasituation gerne verlegen. Diese Nachricht vom Gegner bekam Wowra am Donnerstag und sagt: "Das tragen wir mit. Wenn der Staffelleiter nichts dagegen hat, wird verlegt."

Die Aufgabe beim Tabellenzweiten wäre später für den TV Jahn vielleicht sogar leichter lösbar. Der Vorletzte hat zwar erst zwei Punkte, "aber die haben wir zum Start geholt, als wir noch in Bestbesetzung waren." Danach fielen Leistungsträger aus und die Resultate wurden schlechter. Nun aber sieht es langsam, aber sich wieder besser aus. Beim inoffiziellen Trainingsstart und einem Test gegen die eigenen Zweite war zwar nur ein halbes Dutzend Akteure der Ersten dabei, zum offiziellen Trainingsauftakt am Dienstag waren aber schon elf. Darunter auch André Pazin, der nach dem ersten Saisonspiel mit Lungenbeschwerden ausgefallen war, nun aber Grünes Licht hat - jedoch auch noch einiges an Trainings-Rückstand. "Ende Februar sollte er wieder soweit sein", hofft Wowra. Irakli Kobidze, der Top-Center, hat seine Knieprobleme überstanden, ist im Aufbautraining, Jan Knauft, der Center Nummer 2, ist schon wieder fit.