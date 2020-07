Der „Kicker“ berichtet von Transfer-Ärger für RB Leipzig: Leeds will Augustin nicht

Leipzig. Für RB Leipzig könnte es beim geplanten Weiterverkauf von Stürmer Jean-Kevin Augustin Probleme geben. Wie der „Kicker“ am Mittwoch berichtete, steht juristischer Ärger ins Haus, da der sächsische Bundesligist fest davon ausgeht, dass Leeds United seine Kaufverpflichtung im Falle des Aufstiegs in die Premier League einhält. So wurde es zwischen RB Leipzig und dem Aufstiegsaspiranten vertraglich fixiert. Leeds United steht auch kurz vor dem Aufstieg in die höchste Spielklasse und müsste die laut „Kicker“ 21 Millionen Euro teure Kaufoption für Augustin dann ziehen.