Der klare Auftrag lautet Aufstieg: Der TuS Vinnhorst startet in die neue Saison

Die Aufgabe des neuen Coaches ist klar: Er soll die Mannschaft in die 2. Liga führen. In den vier Wochen seiner Amtszeit hat der 42-Jährige dafür einiges geändert. Statt bisher drei- wird fünfmal trainiert. „Ich habe großen Respekt vor den Jungs. Die studieren oder arbeiten, aber geben in jedem Training 100 Prozent.“ Noch nicht optimal sind die Trainingszeiten, doch das soll sich im nächsten Jahr mit der Einweihung der neuen Halle ändern.

Konkurrent Hagen beeindruckt

Durch Videostudium und Testspiele hat sich Dominikovic einen Eindruck von der Liga verschafft und beobachtet: „Die 3. Liga in Deutschland ist stark. Es gibt viele Spieler, die könnten eine gute Rolle in der ersten kroatischen Liga spielen.“ Beeindruckt ist Dominikovic von Ligakonkurrent Eintracht Hagen, für ihn der große Favorit in der Staffel, was die Testspielsiege gegen die Zweitligisten ASV Hamm und TuS Ferndorf unterstrichen. „Die Ergebnisse sprechen für sich.“