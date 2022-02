Der kluge Denker: DFB-Präsidentschaftskandidat Bernd Neuendorf im Porträt

Kalkül steckt wohl nicht dahinter, dass Bernd Neuendorf sich als Freund des mittlerweile ziemlich verklärten Fußballs vergangener Zeiten profiliert. Während Peter Peters, sein einziger Gegner bei der Wahl zum DFB-Präsidenten, eng mit der Kommerzialisierung des Spiels, mit dem verschließbaren Dach und dem herausfahrbaren Rasen der Arena seines langjährigen Arbeitgebers Schalke 04 verbunden ist, berichtet Neuendorf gerne von Erlebnissen aus dem vorigen Jahrtausend. In seinem Büro in der Zentrale des Fußball-Verbandes Mittelrhein, dessen Präsident er ist, hängt ein riesiges Schwarz-Weiß-Bild vom alten Aachener Tivoli. Dort sei seine Liebe zum Stadionfußball entflammt, erzählt er. Während seines Studiums in Oxford war er zwar wie die meisten Studenten hier aktiver Ruderer, aber an den Wochenenden besuchte er den altehrwürdigen Manor Ground, wo Oxford United 1985 in der höchsten Spielklasse kickte. "Als Fußballromantiker würde ich mich aber nicht bezeichnen“, stellt er klar. Anzeige

Neuendorf möchte vielmehr Verbindungen schaffen zwischen Tradition und Moderne, zwischen Basis und Elite, zwischen Profis und Amateuren, zwischen Fraktionen, die sich seit Jahren streiten. Mit einem "kulturellen Wandel", werde er die vielen Konflikte rund um den DFB befrieden und die alten Machtspiele beenden, um "den Fußball wieder in den Mittelpunkt zu rücken", kündigt er an und sagt: "Meine Kandidatur ist ein Angebot für eine Herangehensweise, wie ich sie mir vorstelle: dass man den Verband ruhiger führt und nicht über jedes Stöckchen springt." Vielleicht ist dieser besonnen wirkende Herr tatsächlich der passende Kandidat für dieses Vorhaben, an dem seine Vorgänger krachend scheiterten. Allerdings ist es nicht so einfach, diesen kaum bekannten Mann zu greifen, der sich gut auskennt in den Maschinenräumen der Macht.

In jedem Fall wirkt der 61 Jahre alte Rheinländer sehr ausgeglichen. Er denkt gründlich nach, bevor er antwortet, ist neugierig, will sich beispielsweise darüber unterhalten, wie der DFB mit den ganzen Abgründen der im nächsten Winter anstehenden WM in Katar umgehen sollte. Der SPD-Politiker Christian Obrok, ein langjähriger Wegbegleiter, charakterisiert Neuendorf als "klugen Denker" und "hochgradig integrativen Charakter, der sehr strategisch, sehr politisch denkt und handelt".



Neuendorf "immer integer und immer Mensch"

Der in Düren geborene Funktionär studierte Politikwissenschaften und Soziologie in Bonn und Oxford, absolvierte ein Volontariat bei der Agentur Reuters und arbeitete für die Parlamentsredaktionen verschiedener Tageszeitungen. Unter Bundeskanzler Gerhard Schröder wurde er 2003 SPD-Sprecher in Berlin und musste die umstrittenen Agenda-Reformen der Jahrtausendwende verkaufen, die die Partei jahrelang spalteten. "Ich bin schon vom Kurs von Gerd Schröder überzeugt gewesen", erzählt er. "Wir waren damals die Truppe, die gesagt hat: Wir finden das richtig."

Auch mit Olaf Scholz war er verbunden, der heutige Bundeskanzler war seinerzeit SPD-Generalsekretär. "Früher war es eine Selbstverständlichkeit, dass DFB-Präsidenten Zugang in Berlin hatten, ich glaube, das ist ein bisschen verloren gegangen", sagt Neuendorf und deutet damit an, dass der Fußball von seinen Verbindungen ins Kanzleramt profitieren könnte. 2004 kehrte er schließlich nach Nordrhein-Westfalen zurück, wurde zum Vertrauten der späteren Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Zunächst als Sprecher der Landes-SPD, ab 2007 als Landesgeschäftsführer und von 2013 bis 2017 als Staatssekretär im Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport. Neuendorf liebt die Oper und das Theater und pflegt heute als Vorstand der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung das geistige Erbe des großen SPD-Politikers.

Im Umfeld des Düsseldorfer Landtages erzählt man sich, Neuendorf sei zwischenzeitlich das "organisatorische und intellektuelle Rückgrat" der Landes-SPD gewesen. Die Ex-Ministerin Christina Kampmann, unter der Neuendorf Staatssekretär war, beschreibt ihn als "freundlich und durchsetzungsstark zugleich", auch in schwierigen Momenten und Konfliktsituationen sei Neuendorf "immer integer und immer Mensch geblieben". Einen wirklich schlüssigen Umgang mit der für viele Beobachter entscheidenden Frage dieser Wahl hat er aber bisher nicht gefunden: Wie viel Macht wird der umstrittene Strippenzieher Rainer Koch unter ihm als Präsidenten haben?

Kein Koch-Gegner? Das ist für viele Delegierte Neuendorfs größte Schwäche

Die beiden früheren Verbandspräsidenten Reinhard Grindel und Fritz Keller beschreiben Koch als Hauptverantwortlichen für den zerrütteten Zustand im DFB. Dieser sei ein Mann, dem "jeglicher moralischer Kompass abgeht, der seit Jahren seine Intrigen schmiedet, Menschen innerhalb und außerhalb des DFB mit seinen Seilschaften massiv unter Druck" setze, sagte Keller.