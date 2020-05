Der kommende Fahrplan, Lob und Kritik: So lief das NFV-Webinar

Die Fakten: Vier mögliche Szenarien sind in der Verlosung, am außerordentlichen Verbandstag, der wahrscheinlich am 27. Juni stattfindet soll, wird - Stand jetzt - eine von ihnen beschlossen werden. Das Quartett der Möglichkeiten ist:

Der nächste wichtige Termin wird nun Mittwoch, der 20. Mai, sein. Dann "wird sich der Verbandsvorstand unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den Webinaren final mit der konkreten inhaltlichen Ausgestaltung der Varianten zum Umgang mit der Saison 2019/2020" beschäftigen, so heißt es in einer Mitteilung des Verbandes. NFV-Präsident Günter Distelrath kündigte für diesen Termin aber bereits an: "Ohne der Entscheidung des Verbandsvorstandes vorzugreifen, lässt sich aber jetzt bereits sagen, dass von diesen Varianten nicht alle vier auf dem Verbandstag eingereicht werden." Ein Grund: Nur 30 Prozent der Vereine sprachen sich für eine Saisonfortsetzung aus. Dass der NFV versuche, diese Lösung durchzusetzen sei "schlichtweg nicht richtig", so Distelrath.

Nicht alle Szenarien stehen zur Abstimmung

Bei den vier Szenarien handele es sich bislang noch nicht um fertige Anträge. "Sie seien", so der NFV-Boss, lediglich "die Clusterung der vor allem von den Vereinen eingereichten Vorschläge. Insgesamt haben uns über 100 Varianten erreicht, die wir jetzt erst einmal in diesen vieren zusammengefasst haben." Auf dem außerordentlichen Verbandstag werden also zumindest vonseiten des NFV nicht nicht alle vier Szenarien zur Abstimmung stehen - wenn Vereine oder Delegierte Anträge einreichen, kann sich die Zahl der Beschlussvorlagen trotzdem noch erhöhen.

Und wie läuft die Abstimmung ab? Das erklärte NFV-Direktor Jan Baßler im Webinar für den Fall, dass die vier bekannten Szenarien zur Abstimmung stünden: "Über die Anträge wird nacheinander abgestimmt. Beginnen müsste man den am weitreichendsten Eingriff in unsere Satzungen und Ordnungen, nämlich der Annullierung der Saison. Damit dieser Antrag wirksam würde, bräuchte es 50,1 Prozent." Werden diese nicht erreicht, wird über die nächste Variante abgestimmt. Baßler: "Die Fortsetzungsvariante hätte den kleinsten Eingriff zur Folge, sodass sie erst dann zur Abstimmung kommen würde, wenn keine der drei anderen Varianten eine Mehrheit erhält.“