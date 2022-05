Der MTSV Hohenwestedt sichert sich den Klassenerhalt

Das Duell der beiden abstiegsbedrohten Kontrahenten bot genau das, was in Anbetracht der Bedeutung dieser Partie auch zu erwarten war: Leidenschaft pur und Kampf um jeden Ball. Doch auch das Spielerische kam in keinster Weise zu kurz. Ganz im Gegenteil sogar. Den Zuschauern wurde eine überaus unterhaltsame und extrem spannende Partie geboten, in der es keinerlei Leerlauf gab. Anzeige

Und hochkarätige Torchancen gab es zudem in Hülle und Fülle. Marvin Blümke (11./31.) und Finn Matthes (22.) hätten Eidertal in Führung bringen können, wie auch Livius Höckendorff (35.), dessen Kopfball auf der Linie allerdings noch von Henrik Schnoor geklärt wurde. Die Gäste standen dem allerdings in Nichts nach und hatten ebenso aussichtsreiche Gelegenheiten, beispielsweise durch Jorit Rathje (7./24.) oder Felix Ploog (34.).

Erfolgreich beenden konnten beide Teams diese Chancenflut erst nach Ecken. Zunächst nickte Robin Schubert (36.) eine Matthes-Ecke zur Molfseer Führung ein, ehe Marcel Pinkert (43.) dasselbe nach einer Rathje-Ecke tat, sodass es mit einem 1:1 in die Kabine ging.

In Halbzeit zwei brachten die Gäste dann das Kunststück fertig ihren zweiten Treffer bereits nach dreißig Sekunden zu erzielten – Ploog sah den mitgelaufenen Thies Kochanski (46.), der wenig Mühe hatte sein achtes Saisontor zu markieren.

Molfsee brachte mit Finn Langkowski und Louis Schütt frische Offensivkräfte und bemühte sich um den Ausgleich, doch stattdessen gab es den nächsten Nackenschlag. Als der Hohenwestedter Tjark Sievers seinen Mannschaftskameraden Hannes Kracht gekonnt in Szene setzte, sodass er frei vor dem Tor auftauchte, wurde dieser von Molfsees Keeper Tobias Dittmann gefoult. Elfmeter! Die Chance für den MTSV, die Partie frühzeitig zu entscheiden und damit den Klassenerhalt perfekt zu machen!

Auf der Hohenwesedter Bank und bei der mitgereisten Anhängerschaft gab es nun etliche Akteure, die bei der Ausführung des Strafstoßes nicht hinsehen mochten. Doch diese Reaktion hatte viel mehr mit der Bedeutung dieser Situation zu tun, als das es Zweifel an der Elfmeter-Kompetenz des Ausführenden gab. Den Beweis dafür lieferte Hohenwestedts Keeper Enno Beckmann (73.), der den Strafstoß souverän verwandelte und für Jubel bei den Gästen sorgte.



In der verbleibenden Zeit hätte Molfsee durch Tom Braesch (83.) zwar auf 2:3 verkürzen können, doch der vierte Treffer der Gäste, die nun deutlich mehr Räume hatten, lag eher in der Luft. Eine dieser Chancen nutzte Lars Baufeldt dann auch zum Endstand (89.).

„Beiden Mannschaften konnte man vor allem in der Anfangsphase anmerken, dass sie Angst hatten. Ich bin froh, dass wir unser Ziel erreicht haben. Unsere letzte Woche hat schon fast historischen Charakter“, erklärte Hohenwestedts Coach Udo Kochanski. Ziemlich gefrustet war hingegen Eidertals Coach Timo Bruns: „Wir haben den Klassenerhalt nun nicht mehr in der eigenen Hand. Sollten wir absteigen, dann hätten wir es auch nicht anders verdient, schließlich konnten wir nie zwei Spiele in Folge gewinnen.“