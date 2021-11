Der Nachbar als Jobretter: RB Leipzigs Coach Marsch froh über Nkunkus Gala-Form

Der gestrige #ManOfTheMatch dreht in dieser @ChampionsLeague-Saison richtig auf. Bereits 5 #UCL-Treffer gehen auf sein Konto.



Insgesamt kommt der Franzose auf 22 Tore und 32 Assists in 🔴⚪



Stabile Quote sagen die einen. #JustChristoThings sagen wir ⚡🤘 pic.twitter.com/TDkOmUiS0K