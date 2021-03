Der Nächste bitte! Auch Mike Eglseder bleibt dem 1. Lok Leipzig erhalten

Leipzig. In Sachen Kaderplanung für die nächste Saison geht es in Probstheida momentan Schlag auf Schlag. Nachdem in dieser Woche schon Talent Zak Piplica und Routinier Sascha Pfeffer ihre Verträge bei Lok Leipzig verlängerten, kann der Verein nun auch bei Verteidiger Mike Eglseder Vollzug melden.

