Der Nächste bitte! Torhüter Blaswich wechselt ab Sommer zu RB Leipzig

Leipzig. Torhüter fristen bei RB Leipzig ein trauriges Dasein. Jedenfalls jene, die nicht auf den Namen Peter Gulacsi hören. Weil am 31-jährigen ungarischen Ausnahmekeeper kein Mensch vorbeikommt, sitzen sich die Männer dahinter während der Spiele den Hintern platt, dürfen sich (nahezu) ausschließlich im Training beweisen. Siehe Josep Martinez , 23, Philipp Tschauner , 36, sowie Heerscharen ihrer Vorgänger. Am Dienstag stellten die Roten Bullen wieder Mal einen Torhüter vor, der nicht Gulacsi heißt. Janis Blaswich wechselt im Sommer vom niederländischen Erstligisten Heracles Almelo nach Leipzig, erhält einen Dreijahresvertrag bis Juni 2025.

Der 1,85-Meter-Mann sagt dies via Presseaussendung: „Ich bin sehr glücklich, zu einem Top-Club in der Bundesliga zu wechseln. Die Bedingungen in Leipzig mit dem Trainingszentrum und dem großartigen Stadion mitten in der Stadt sind etwas Besonderes. Ich komme in ein tolles Torwartteam um Torwarttrainer Frederik Gößling und Péter Gulácsi, der einer der besten Keeper Europas ist und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.“