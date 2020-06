Der neue 96-Style: Immer gewinnen! Die richtigen Vorbilder sollen dabei helfen...

Braucht man Vorbilder, um durch das Leben zu kommen oder durch was auch immer? Um durch die 2. Bundesliga zu kommen, können Vorbilder nicht schaden. Hannover 96 ist gerade durch, was nicht heißt, dass man die 2. Liga in Richtung Oberhaus verlässt, wie es sich unverbesserliche Optimisten vor der Saison erhofft hatten. Aber es heißt eben auch nicht Durchreiche in Liga drei, wie unverbesserliche Pessimisten noch vor einer Woche befürchtet hatten.

Hannover feiert in diesen Tagen, was man kriegen kann. Also in diesem Fall: Sieg gegen den Haushoch-Favoriten Heidenheim, Tor-Tribbl von Pribbl und den eher unerwarteten vorzeitigen Klassenerhalt 2020. Jubel, Autokorso und wie üblich eine Kiste stilles Gurkenwasser, abgefüllt und handverkorkt von Martin Kind persönlich.