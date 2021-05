Der neue Kind ist er noch nicht: Robert Schäfer wird Geschäftsführer bei Hannover 96

Am Montagnachmittag verkündete 96: „Robert Schäfer wird am 1. Juli Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Hannover 96. Schäfer übernimmt die wesentliche Verantwortung für die Gesellschaften Sales & Service und Arena.“

Einstimmige Entscheidung für Schäfer

„Eine gute Entscheidung“, sagt Martin Kind. „Sie wurde von den drei Gesellschaftern einstimmig getroffen.“ Neben Kind haben Dirk Roßmann und Gregor Baum sich vom früheren Düsseldorfer Vorstandschef überzeugen lassen. „Ich habe persönlich dabei viel Zeit aufgewendet“, sagt Kind, „Schäfer kann Menschen führen und motivieren. Das sind Sachen, die bei mir nicht so besonders ausgeprägt sind.“

Schäfer (45) berührt aber erstmal nicht Kinds wichtigsten Job. Der 77-Jährige ist weiter alleiniger Geschäftsführer der für den Profifußball zuständigen Firma (KgaA). „Das bleibe ich auch“, sagt Kind.

Sebastian Kramer: "Diese Gesellschaft tangiert uns nicht"

Für diese – noch nicht vakante – Position greift ein anderes Berufungsverfahren. Da käme der Breitensportverein ins Spiel. Und die sogenannte 50+1-Regel, die in Hannover für die Besetzung des Geschäftsführer-Postens de facto nicht gilt. In der dafür zuständigen Management-GmbH sitzen je zwei Vertreter von Profifirma und Mutterverein. Bei 96 gilt dabei also die 50-zu-50-Regel. Investorenseite und Amateurvertreter müssen sich auf einen Kandidaten verständigen und einigen. 50+1 hieße, dass der Mutterverein eine Stimme mehr hätte.

Die Kapitalseite konnte Schäfer für die jetzige Position aber ohne Anhörung des Muttervereins anstellen. „Diese Gesellschaft tangiert uns nicht“, bestätigt Sebastian Kramer, Vorstandschef des e. V. „Eigentlich ist Schäfer ein Nachfolger von Björn Bremer.“ Der Finanzchef war vor einem Jahr als Geschäftsführer abberufen worden.