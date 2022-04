Der Oberelbe-Marathon ist wieder da: Zwei Dresdner gewinnen über die volle Distanz

Dresden. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause waren Planung und Organisation noch immer schwierig, doch das Comeback des Oberelbe-Marathons ist geglückt. Bei der 23. Auflage gingen am Sonntag mit insgesamt 3500 Teilnehmern zwar noch deutlich weniger an den Start als vor Ausbruch der Pandemie, doch ansonsten verlief die traditionsreiche Veranstaltung ohne größere Probleme. Die Bedingungen für die Läuferinnen und Läufer waren besser als erwartet, denn die für den Vormittag angekündigten Regenschauer setzten erst später ein. Rückenwind half den Startern auf den letzten Kilometern, den inneren Schweinehund zu bezwingen. Obendrein gab es über die Langstrecke bei den Männern als auch bei den Frauen Sieger aus Dresden. Anzeige

Bei den Herren setzte sich am Ende der 42,195 Kilometer Sirko Kamusella durch. Der Physiker vom Team Elbspitze.de gewann in 2:39:20 Stunden knapp vor Christian Flegel (SG Adelsberg/2:40:21) und dem Dresdner Lennart Herrmann (2:41:51). Bei seinem erst zweiten Start über die Langdistanz hatte Kamusella die größten Reserven. Nachdem Flegel und er den anfangs führenden Herrmann abgehängt und lange zu zweit weitergelaufen waren, zog Kamusella an der vorletzten Verpflegungsstelle allein auf und davon und behauptete die Spitzenposition bis ins Ziel.

Janine Molnar war beim Leipzig-Marathon schon mal Dritte, nun gewann sie beim Oberelbe-Marathon auf der Langstrecke. © Matthias Rietschel

Für den Entwicklungsingenieur, der auch gern Rennrad fährt, Langlauf liebt und sich 2017 in Moritzburg auch schon mal im Triathlon versuchte, war es der bisher größte Erfolg. „Sport stand bisher in meinem Leben im Vordergrund, da hat sich die Arbeit eher untergeordnet. Jetzt bin ich mit 34 im besten Alter, besser wird es nicht mehr“, feixte der gebürtige Dippoldiswalder, der in Bühlau wohnt. „An der Heide habe ich super Trainingsbedingungen“, so Kamusella, der nach seinem Sieg nach Hause fuhr, um sich mit Hefeklößen und Heidelbeeren für den „Kinderdienst bei meinem fünf Monate alten Sohn“ zu stärken.

"Hatte schon den Gedanken abzubrechen"

Mit seiner Siegerzeit war er sehr zufrieden: „Die war genauso, wie ich es mir gedacht habe.“ Anders als bei seinem ersten Marathon 2016 in Dresden habe im Vorfeld auch alles gepasst, keine Krankheit oder Verletzung den Wettkampf erschwert: „Diese Marathon-Vorbereitung war verletzungsfrei, ich bin ohne Corona durchgekommen und hatte vier 100-Kilometer-Wochen – die gingen alle ganz gut weg. Es war alles perfekt.“ Er habe es genossen, sich wieder mit vielen Gleichgesinnten auf die Strecke messen zu können.