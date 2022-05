Der Osterrönfelder TSV triumphiert beim Gettorfer SC

Jedenfalls wurde das in den 90 Minuten Dargebotene von den Zaungästen auf unterschiedlichste Weise kommentiert: „Das ist ja ein ganz netter und unterhaltsamer Sommerkick“ meinte einer der Zuschauer, während ein anderer das Spiel als „eine extremst langweilige Veranstaltung“ bezeichnete. Auf den ersten Blick zwei sich komplett widersprechende Aussagen, doch nachvollziehbar und zutreffend waren beide Einschätzungen.

Den etwas ausgeprägteren Siegeswillen zeigten die Gäste, auch wenn sich beide Teams in der ersten halben Stunde im Großen und Ganzen auf Augenhöhe bewegten. Chancen besaß dennoch fast nur der OTSV. So ließ Jacob Zuleger (17.) eine gute Gelegenheit ungenutzt, während Felix Peter Struck (12./19.) gleich zweimal an GSC-Keeper Henrik Holz scheiterte.