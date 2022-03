"Der Platz ist furztrocken": FC Bayern sucht nach den Gründen für Chancenwucher gegen Hoffenheim

Die Gründe für die Großzahl an ausgelassenen Torchancen des FC Bayern München beim Remis gegen die TSG Hoffenheim (1:1) mögen vielschichtig sein. Als einen Faktor machte FCB-Trainer Julian Nagelsmann jedoch den Rasen in Sinsheim aus. "Der Platz ist furztrocken", monierte der 34-Jährige nach Spielschluss bei Sky. "Man sieht, wenn man den Ball schießt, dass er dann immer so komisch wegspringt. Das ist keine Kritik an den Hoffenheimer Greenkeeper, aber mit ein bisschen nasserem Rasen sind die Bälle ein bisschen gefährlicher." Anzeige

Dennoch hätte man sich den verpassten Dreier in erster Linie selbst zuzuschreiben. So münzte die Nagelsmann-Elf die zahlreichen Torraumszenen nur einmal in Zählbares um. Und: Wenn der Ball dann doch im Tor lag, machte den Münchenern das Schiedsrichter-Team um Robert Schröder einen Strich durch die Rechnung. "Wir haben drei Tore gemacht, die minimal Abseits waren", sagte Nagelsmann mit Blick auf drei ungültige FCB-Treffer. In der Schlussphase sei es dann noch ein "offenes Spiel" geworden, weil man zuvor "drei bis vier Dinger liegenlassen" habe. Auch Torhüter Manuel Neuer gab vor dem Hintergrund des Chancenwuchers zu, "am Ende ein bisschen enttäuscht" nach Hause zu fahren, betonte jedoch zugleich: "Normalerweise rächt sich so etwas am Ende noch."

Und so folgte auf die Gala gegen RB Salzburg in der Champions League (7:1) die Ernüchterung – zumindest ergebnistechnisch. Denn nach dem zweiten Liga-Remis in Serie könnte das Zehn-Punkte-Polster auf Borussia Dortmund bei einem BVB-Sieg gegen Arminia Bielefeld am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN) auf sieben Zähler schmilzen. Bei einem Erfolg der Westfalen im Nachholspiel gegen Mainz 05 am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr) wären es sogar nur noch vier Punkte. Mut machten Nagelsmann aber seine offensiv variabel auftretenden Schützlinge. "Ich bin ein Freund davon, attraktive Fußballspiele zu sehen. Für die Fans war es ein sehr gutes Spiel", sagte der FCB-Coach und attestierte seiner Mannschaft einen ordentlichen Auftritt.